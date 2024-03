Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro SVENDUTO su eBay col codice SCONTO

In sconto su eBay ecco uno degli smartphone più acquistati in assoluto in questi mesi, lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Inserendo il codice sconto PIT10PERTE2024, si può infatti portare a casa uno smartphone con una fotocamera tripla da ben 200 MP, ad un prezzo unico.

EBay infatti oggi lo offre con soli 233,10 €, con spedizione rapida e soprattutto con una garanzia italiana a disposizione.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è fenomenale e costa poco

Un telefono di questo livello, con un display da 6,67″ AMOLED e con risoluzione il full HD+, è davvero difficile da trovare a questo prezzo. Il Redmi Note 13 Pro di Xiaomi è un portento sia in termini di prestazioni che di design, essendo anche molto ergonomico visti i suoi bordi squadrati.

Passando invece proprio alle prestazioni, si deve tanto al processore MediaTek Helio G99 Ultra, una chip potentissimo che si appoggia ad 8 GB di RAM e a una memoria interna da 256 GB. Il punto di forza vero e proprio di questo spettacolare smartphone è la fotocamera, con tre sensori sul retro e con quello principale dà addirittura 200 MP, come il Galaxy S24 Ultra. La batteria è un punto focale: con i suoi 5000 mAh consente di arrivare ben oltre la giornata.

Scegliendo un dispositivo di questa portata, gli utenti possono abbandonare l’ideale di smartphone di fascia media o bassa, sposando qualcosa di molto vicino ai top di gamma e con un risparmio di circa 800 €. È in questo modo infatti che le persone riescono ad avere un’ottima fotocamera, un gran processore e soprattutto un display ampio quanto basta.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è uno degli smartphone più acquistati in assoluto e con questo prezzo su eBay non può che vedere un impenna nelle vendite. Inserendo il codice sconto (PIT10PERTE2024) infatti il prezzo finale equivale a soli 233,10 € con spedizione in quattro giorni. Mai prima d’ora si era visto un prezzo così basso per uno degli smartphone più venduti in assoluto.