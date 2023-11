Lo zaino ANTIFURTO per computer e viaggi a meno di 30 € su Amazon

Su Amazon oggi c’è uno zaino in sconto che può essere utile per chi usa viaggiare tanto. Il prodotto è dotato di tutte le idee possibili per non consentire il furto.

Oggi grazie al 25% di sconto gli utenti potranno pagarlo solo 29,96 € invece che 39,80 €. Davvero un ottimo prezzo per un prodotto straordinario.

Con questo zaino non avrete paura di essere derubati

Questo zaino oggi in vendita su Amazon è davvero bello da vedere, realizzato con materiali resistenti e con più scompartimenti. È dotato infatti di 3 tasche principali e addirittura di 9 piccole tasche interne oltre alle 2 laterali e a una piccola tasca posteriore.

Lo scompartimento dedicato al computer portatile consente di ospitare un prodotto da 15,6″ di ampiezza senza problemi. Le tasche principali sono molto comode per inserire tutto ciò che c’è a corredo, come caricabatterie, agende, penne ma all’occorrenza anche vestiti.

Ricordiamo infatti che questo zaino è perfetto per viaggiare laddove avete evitato di acquistare il bagaglio da portare con voi in cabina su un aereo. Riuscirete infatti a portare vestiti per due o tre giorni senza alcun problema. Una volta indossato, lo zaino risulta molto comodo vista l’ampiezza delle spalline e inoltre consente di ricaricare il proprio smartphone rapidamente. C’è infatti un collegamento USB che al suo interno necessita di una power bank collegata.

Potrete dunque collegare il cavo di ricarica direttamente alla porta dello zaino senza dover tenere in tasca la power bank o in mano. La vera arma segreta è la tasca sul retro, dove potrete mettere tutte le cose di valore visto che nessuno potrà mai arrivarci. Per quanto riguarda la tasca principale, quella dove viene inserito il computer in genere, sarà protetta da una pratica combinazione a tre cifre.

Trovare uno zaino così interessante ad una cifra così bassa è davvero complicato. Oggi su Amazon il prodotto è disponibile con il 25% di sconto per 29,96 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.