Localizzatori in sconto, 4 pezzi ad un super prezzo su Amazon

Tenere sotto controllo tutto quello che abbiamo di più caro con un dispositivo è possibile. No, questa volta non dovrete spendere troppo per acquistare un pacco di AirTag di Apple siccome c’è uno sconto molto interessante. I localizzatori di Atuvos sono in promo su Amazon durante la settimana del Black Friday 2023.

Questi dispositivi, che sono perfettamente compatibili anche con l’applicazione “Dov’è” di Apple, Oggi arrivano in una versione molto conosciuta, ovvero il pacchetto da 4 unità. Questi localizzatori godono di un’ottima portata e sono utili per chiavi, borse, bagagli e molto altro ancora.

Oggi il prezzo è di soli 48 € con spedizione prevista entro domani e con un anno di garanzia incluso. Ricordiamo che il prodotto potrà essere restituito fino al prossimo 31 gennaio, avendo Amazon ampliato il periodo utile.

Smar tracker Autuvos in sconto, le specifiche dei localizzatori

Acquistando un tracker del genere potrete avere l’opportunità di ritrovare facilmente i vostri oggetti di valore. Sono in realtà ben 4 i localizzatori presenti nella soluzione in vendita su Amazon, per cui avrete un gran vantaggio.

Quelli di Atuvos sono dispositivi davvero ben realizzati che riescono a garantire una portata di circa 120 metri e che possono essere visualizzati sulla mappa qualora la distanza dovesse essere superiore. Tramite il piccolo speaker integrato, potrete farlo suonare fino a 80 o 100 dB di potenza in modo da poter ritrovare più facilmente i vostri oggetti. Questi dispositivi sono resistenti all’acqua ed hanno una batteria interna sostituibile che è in grado di durare anche più di un anno.

Oggi il prodotto in sconto è davvero eccezionale, anche perché ne racchiude addirittura 4 in un’unica scatola. I localizzatori di Atuvos sono tra i dispositivi più acquistati e Amazon lo dimostra. Il prezzo oggi è di 48 €, per cui non bisogna fare altro che approfittarne subito.

