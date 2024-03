L'offerta MOSTRUOSA sul nuovo Echo Show 5 è un sogno

La proposta che campeggia oggi su Amazon tra le offerte di primavera più interessanti è rappresentata certamente dall’Echo Show 5 di terza generazione. Il dispositivo dotato di schermo touch intelligente ed estremamente compatto, porta una nuova esperienza a chi vuole conoscere l’uso di Alexa.

Esteticamente perfetto soprattutto per le scrivanie e per gli ambienti moderni, questo dispositivo è oggi un best-buy. L’Echo Show 5 è diventato più potente, è migliorato per quanto riguarda lo schermo e soprattutto la ricezione dei comandi.

Acquistarlo poi sfruttando il 41% di sconto è un vero vantaggio siccome inizialmente costava 109,99 €. Oggi il suo prezzo è di 64,99 € con due anni di garanzia compresi nel prezzo e con spedizione rapida.

La nuova offerta di Amazon è unica: ecco l’Echo Show 5 di terza generazione

Il display da 5″ in HD consente ad Alexa di mostrare su richiesta anche dei video o dei film, che sia da YouTube, Netflix, Amazon Prime Video e quant’altro. L’audio è potentissimo: sembra di essere in discoteca e con una qualità fuori dal comune. I bassi sono bilanciatissimi. C’è anche una videocamera da 2 MP per le videochiamate.

Il display è diventato dunque ancor più performante ed è questo il punto di forza principale. L’Echo Show 5 di terza generazione però non si nasconde neanche nel caso in cui bisogna suonare forte, siccome l’altoparlante retrostante sprigiona una potenza inaudita. I miglioramenti rispetto al modello precedente sono tantissimi e questa volta bisogna non lasciarseli scappare.

Grazie ad uno sconto del 41% e quindi ad una riduzione del prezzo di ben 45 €, il prodotto oggi costa 64,99 €. Due anni di garanzia sono inclusi nel prezzo così come la spedizione veloce entro due giorni direttamente a casa.