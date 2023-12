Logitech Brio 500, la super webcam Full HD su Amazon in sconto

Chiunque non abbia mai sentito parlare prima della celebre webcam Logitech Brio 500, deve assolutamente conoscerne le funzionalità. Il prodotto, di qualità praticamente professionale, è oggi in sconto su Amazon.

Grazie al 5% di sconto presente sul sito e-commerce, gli utenti potranno portare la webcam a casa con 97,99 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due.

La Logitech Brio 500 è in sconto, ecco di cosa è capace

Questa Logitech Brio 500 è quello che tutti dovrebbero avere collegato al proprio PC desktop. Soprattutto nel caso in cui si lavori con gli streaming o semplicemente per svolgere videoconferenze, sarà questo il prodotto migliore che troverete oggi.

Questa webcam di altissimo livello offre una qualità d’immagine ottimale con risoluzione in full HD a 1080 p. La tecnologia RightLight 4 garantisce una correzione automatica della luce ambientale, assicurando visibilità anche in condizioni di illuminazione scarsa, esattamente come potete notare nell’immagine qui in alto.

La funzione di Auto-Framing, denominata RightSight, è in grado di centrare automaticamente la videocamera sull’utente, il quale sarà dunque libero di muoversi durante una riunione senza uscire mai dall’inquadratura.

Non poteva mancare un doppio microfono con riduzione del rumore: questo offrirà una qualità audio senza precedenti, soprattutto in ambienti rumorosi. Ogni rumore di fondo verrà automaticamente filtrato.

Si tratta solo di alcune caratteristiche tecniche di questa spettacolare webcam di Logitech, visto che ce ne sono molte altre che potrete scoprire su Amazon. Oggi è proprio il colosso del mondo e-commerce ad offrire questa Brio 500 in sconto, con un 5% che porta così il prezzo a 97,99 €. Gli anni di garanzia sono come sempre due e la spedizione sarà entro domani a casa vostra.

