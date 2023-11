Logitech: il mouse della linea POP è in SUPER SCONTO

La serie POP di Logitech ha raccolto fin da subito numerosi consensi, del resto si parla di un’azienda che propone ottimi prodotti in termini qualitativi e anche a prezzi (generalmente) accessibili. Di questa gamma, il mouse è molto gettonato: preciso, silenzioso, veloce e con… emoji personalizzabili.

Il prezzo di listino del POP Mouse di Logitech è di 40,99€, ma oggi – grazie allo sconto Black Friday – lo acquisti a soli 27,99€, spedizione compresa.

Meno di 30€ per il Logitech POP Mouse, la periferica colorata con emoji personalizzabili

Il POP Mouse è una periferica wireless, audace, comoda e silenziosa, progettata per essere pratico ma con uno stile unico. Il mouse colorato (di giallo in questo caso) è dotato di un sensore ottico Logitech High Precision che offre un controllo fluido su qualsiasi superficie: può essere regolato da 1000 a 4000 DPI, in modo da poterlo personalizzare in base alle proprie esigenze e per qualsiasi attività, dal lavoro al gioco.

A rendere unico e divertente il mouse POP è il pulsante emoji dedicato che permette di inserire rapidamente emoji nei propri documenti, email o chat. Il pulsante può essere programmato per inserire qualsiasi emoji: un modo creativo per esprimere la propria personalità.

Quello di Logitech è un mouse wireless perfetto per l’utilizzo in ambienti silenziosi, come biblioteche o sale riunioni. È infatti dotato della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90% rispetto a un altro mouse della stessa azienda. Ecco perché è un’ottima scelta per le persone che lavorano in ambienti silenziosi o che vogliono semplicemente un mouse che si faccia notare per il look, non per il rumore che produce.

La batteria, facilmente accessibile dal rivestimento superiore magnetico, è a lunga durata e offre fino a due anni di autonomia. Grazie alla tecnologia di sospensione automatica il mouse si spegne quando non viene utilizzato per risparmiare energia.

