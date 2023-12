Logitech MX Keys for Mac: AFFARE clamoroso su Amazon

A detta di molti, la Logitech MX Keys for Mac è superiore anche ai vari modelli della Magic Keyboard di Apple. La tastiera Bluetooth è eccellente dal punto di vista costruttivo (resistenza e materiali premium) e supporta una funzionalità molto apprezzata, quella della retroilluminazione intelligente dei tasti.

La periferica Bluetooth di solito costa 134,99€, ma oggi puoi farla tua a soli 88,99€ (spedizione compresa) approfittando dello sconto Amazon del 34%. Inoltre, acquistandola in queste ore, la consegna è garantita prima di Natale.

La Logitech MX Keys for Mac è ancora più spettacolare con lo sconto Amazon del 34%

Molto spesso la MX Keys for Mac viene definita la tastiera perfetta per i computer dell’azienda di Cupertino, desktop o laptop che siano. Questo perché è progettata per offrire un’esperienza di digitazione fluida e confortevole per utenti che richiedono prestazioni elevate e una qualità costruttiva di un livello superiore.

La tastiera utilizza la tecnologia wireless Logitech Unifying o Bluetooth per connettersi a computer, smartphone e tablet. La tastiera è alimentata da una batteria ricaricabile integrata che può durare fino a 10 giorni con una singola carica, o fino a 5 mesi con l’illuminazione disattivata.

Tra le caratteristiche più apprezzate della tastiera MX Keys c’è la retroilluminazione intelligente, che regola automaticamente la luminosità in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante. Ciò significa che la tastiera è sempre facile da leggere, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera MX Keys è dotata di tasti a profilo basso, che offrono un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa. I tasti utilizzano il meccanismo a scissor-switch, che garantisce una risposta rapida e precisa quando si digita. E poi, oltre al tastierino numerico sulla destra, non manca una fila di tasti funzione che consentono di accedere rapidamente a varie funzioni del sistema operativo.

