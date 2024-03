Quando si punta sulla qualità, non c’è alcun bisogno di accettare compromessi. La Logitech MX Keys Mini è la tastiera Bluetooth retroilluminata che puoi usare con PC Windows e Mac senza dover stare lì a ricordare a memoria la posizione di determinati tasti. E la puoi anche utilizzare con più dispositivi in contemporanea, per il massimo della produttività.

La periferica premium di Logitech di solito costa 129 euro, ma oggi – grazie allo sconto Amazon del 42% – l’acquisti a soli 74,95 euro, spedizione compresa. Affare? Senza dubbio!

La Logitech MX Keys Mini è la tastiera wireless premium per produttività e intrattenimento

La tastiera MX Keys Mini conserva molte delle caratteristiche chiave della sorella maggiore, ma in una dimensione ridotta. È dotata di un layout compatto senza tastierino numerico sulla destra e di un design elegante, essenziale e ispirato a quello dei prodotti Apple. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità e offre una sensazione di solidità e durabilità.

Una delle caratteristiche distintive della MX Keys Mini è l’utilizzo della tecnologia di connessione avanzata di Logitech. La tastiera può essere collegata al computer (desktop o notebook che sia) tramite Bluetooth o tramite il ricevitore USB Unifying incluso. Ciò offre una maggiore flessibilità di utilizzo, consentendo di connettere la tastiera a più dispositivi e di passare facilmente tra di essi premendo un tasto dedicato.

La tastiera wireless di Logitech restituisce una sensazione di digitazione reattiva e silenziosa. La retroilluminazione consente un utilizzo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione, e poi è smart. In breve, è dotata di un sensore di prossimità che rileva la presenza delle mani dell’utente e attiva automaticamente la retroilluminazione quando si avvicinano ai tasti.

La MX Keys Mini è compatibile con i sistemi operativi più diffusi, tra cui Windows, macOS, Linux, iOS e Android. Inoltre, offre una durata della batteria eccezionale, che può durare fino a 10 giorni con una singola carica. La tastiera viene ricaricata tramite USB-C e supporta anche la funzione di ricarica rapida, che offre fino a 3 ore di utilizzo con soli 1 minuto di ricarica.