Tra i mouse wireless di prima fascia spicca anche il Logitech MX Master 2S, creato per offrire performance impeccabili sia in termini di comfort che di velocità e precisione. Questo alleato che massima la produttività oggi è scontato di 49 euro su Amazon e costa quindi solo 69,99 euro. Per il massimo risparmio è però fondamentale applicare manualmente il coupon di 10 euro (che andrà ad aggiungersi allo sconto del 33% già applicato).

Uno dei migliori al prezzo più basso: il Logitech MX Master 2S è in (doppio) sconto su Amazon

La forma sagomata del MX Master 2S si adatta naturalmente alla mano destra, favorendo una postura rilassata e riducendo l’affaticamento anche durante lunghe sessioni di lavoro. Il rivestimento in gomma morbida e i pulsanti ben posizionati garantiscono una presa sicura e confortevole, mentre il peso bilanciato offre un controllo preciso e stabile.

Il Logitech MX Master 2S vanta un sensore ottico che garantisce un tracciamento impeccabile su qualsiasi superficie, anche vetro o superfici irregolari. La sensibilità regolabile da 200 a 4.000 DPI permette di adattare il mouse alle proprie esigenze, offrendo una risposta immediata e un controllo accurato per ogni attività, dal lavoro di precisione al gaming.

Questo mouse wireless offre un’ampia gamma di pulsanti personalizzabili che consentono di creare scorciatoie e macro per semplificare le attività ripetitive e ottimizzare il flusso di lavoro. I pulsanti laterali e la rotellina di scorrimento adattiva possono essere configurati per diverse funzioni, come passare rapidamente tra le applicazioni, ingrandire o ridurre le immagini, o regolare il volume. Il software Logitech Options+ poi permette di personalizzare i pulsanti in base alle proprie esigenze e preferenze, rendendo il mouse ancora più versatile e adattabile.

Infine, per quanto riguarda la batteria, il MX Master 2S è dotato di una batteria ricaricabile che offre un’autonomia fino a 70 giorni con una singola carica. La ricarica avviene tramite cavo micro USB, e la funzione di ricarica rapida permette di ripristinare il 50% della carica in soli 3 minuti.