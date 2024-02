Per le dirette streaming ma anche per videocall di lavoro, esami universitari a distanza e più semplici videochiamate con amici e parenti, la Logitech StreamCam è quanto ti meglio tu possa acquistare oggi. La webcam Full HD con Facial Tracking di solito costa 164,99€, ma oggi – grazie allo sconto immediato del 43% – la paghi solo 93,59€, spedizione compresa.

La webcam top di gamma Logitech StreamCam è quasi a metà prezzo su Amazon

La Logitech StreamCam è una webcam di fascia alta progettata principalmente per streamer e creatori di contenuti. Offre una serie di funzionalità avanzate che la rendono una scelta eccellente per chi desidera la migliore qualità video possibile per le proprie trasmissioni e registrazioni.

La StreamCam offre una risoluzione video Full HD 1080p a 60 fps. Il sensore da 2 megapixel e l’obiettivo in vetro grandangolare da 78 gradi catturano immagini luminose e realistiche, anche in condizioni di scarsa illuminazione. La tecnologia autofocus intelligente mantiene il soggetto sempre a fuoco, mentre la correzione automatica della luce regola l’esposizione in base all’ambiente circostante.

La webcam è dotata di diverse funzionalità specifiche per lo streaming, tra cui la possibilità di trasmettere in verticale per i social media e la compatibilità con i software di streaming più diffusi come Streamlabs OBS, YouTube e Twitch. La webcam include anche un microfono integrato con cancellazione del rumore, che garantisce un audio chiaro e nitido durante le trasmissioni, ed è compatibile con PC e Mac e si collega tramite un cavo USB-C.

Da segnalare c’è anche il bel design, elegante e compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. La base girevole a 360 gradi consente di posizionare la webcam in qualsiasi angolazione desiderata, mentre la clip di montaggio universale facilita l’installazione su monitor, laptop o treppiedi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.