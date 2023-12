Logitech Z150: altoparlanti stereo per PC ad un prezzo bassissimo

Se il tuo monitor non è dotato di altoparlanti integrati, oggi puoi spendere solo 29,98€ per gli speaker Logitech Z150, compatti e con ingresso frontale da 3,5mm per collegare all’occorrenza delle cuffie cablate. Lo sconto applicato sul prezzo di listino è del 17% e la consegna è garantita prima di Natale in caso di acquisto nelle prossime ore.

Gli altoparlanti Logitech Z150 costano pochissimo oggi su Amazon

I Logitech Z150 sono un sistema di altoparlanti stereo compatto e conveniente per l’utilizzo multimediale. Stando alle caratteristiche tecniche e ai commenti degli utenti in rete, offrono un suono pulito e preciso, con una buona separazione stereo.

Gli altoparlanti hanno un design compatto e sono realizzati in plastica di buona qualità. Ogni altoparlante è dotato di un driver da 4 pollici per le basse frequenze e di un driver da 2 pollici per le alte frequenze. La potenza di uscita è di 3 watt per canale.

Gli altoparlanti sono collegati al computer o ad altri dispositivi tramite un cavo audio da 3,5 mm. Sono inoltre dotati di un controllo del volume integrato e di una presa per cuffie.

In questa fascia di prezzo, la qualità audio dei Logitech Z150 è davvero ottima con un suono ben bilanciato tra alti, medi e bassi. Sono un’ottima scelta per chi vuole spendere poco ma aggiungere sulla propria scrivania degli speaker di buona qualità per godersi musica, film e altri contenuti multimediali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.