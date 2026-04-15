Luce e gas a prezzo fisso: la proposta di Octopus Energy Italia

Prezzo bloccato per 12 mesi: più sicurezza per la famiglia

L’offerta Octopus Fissa 12M permette di bloccare il costo della materia prima per un anno intero. Questo significa che il prezzo dell’energia non subirà variazioni legate all’andamento del mercato, garantendo una maggiore prevedibilità delle bollette. Per la luce, il costo è pari a 0,132 €/kWh, mentre per il gas si attesta a 0,54 €/Smc, a cui si aggiungono i costi di commercializzazione mensili.

Si tratta di una soluzione ideale per chi vuole evitare sorprese e pianificare con più tranquillità le spese energetiche, soprattutto in un contesto in cui i prezzi possono cambiare rapidamente.

Energia 100% rinnovabile e nessun vincolo

Uno degli elementi distintivi dell’offerta è l’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Questo consente non solo di risparmiare, ma anche di fare una scelta più sostenibile dal punto di vista ambientale. Inoltre, l’offerta è priva di vincoli e penali: puoi cambiare operatore o tariffa in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Un aspetto importante per chi cerca flessibilità e libertà nelle proprie scelte.

Attivazione semplice e veloce

Il processo di attivazione è completamente digitale e può essere completato in meno di due minuti. Basta seguire pochi passaggi, inserire i propri dati e scegliere la tariffa più adatta alle proprie esigenze. Non è necessario modificare la potenza del contatore o altri parametri tecnici, che resteranno invariati rispetto al contratto attuale. Questa semplicità rende l’offerta particolarmente accessibile anche a chi non ha familiarità con le pratiche burocratiche legate alle forniture energetiche.

Alternativa flessibile con prezzo indicizzato

Accanto alla tariffa a prezzo fisso, Octopus Energy Italia propone anche Octopus Flex, una soluzione con prezzo indicizzato basato sui valori di mercato come PUN e PSV. Questa opzione può essere interessante per chi vuole sfruttare eventuali ribassi dei prezzi nel tempo, accettando però una maggiore variabilità delle bollette. Per calcolare il tuo preventivo con Octopusclicca qui.