Luce e gas a prezzo fisso per 12 mesi, ecco la nuova promo di Octopus

Per evitare i rincari in bolletta durante l’autunno è necessario scegliere oggi un‘offerta luce e gas a prezzo fisso. L’opzione giusta su cui puntare in questo momento è rappresentata da Octopus Energy e dalla sua Octopus Fissa 12M, che blocca il prezzo per 12 mesi.

Per chi sceglie l’offerta del fornitore, infatti, il costo dell’energia è fisso e bloccato a 0,1595 €/kWh per la luce, con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese, mentre il costo del gas è bloccato a 0,73 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese.

L’offerta in questione è accessibile tramite il link qui di sotto, che consente di raggiungere il sito ufficiale di Octopus.

L’attivazione della promo richiede il possesso dei dati dell’intestatario e del codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oltre alle coordinate IBAN del conto corrente per la domiciliazionedelle bollette. Le condizioni descritte sono valide fino al 27 agosto.

Le condizioni dell’offerta di Octopus

Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas scegliendo Octopus Fissa 12M. Le caratteristiche della promozione sono le seguenti:

Energia elettrica: costo della materia prima luce pari a 0,1595 €/kWh con un costo di commercializzazione di 6 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,73 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 euro al mese

con un costo di commercializzazione di Prezzi fissi per i primi 12 mesi dall’attivazione

L’offerta proposta non prevede vincoli o costi nascosti e garantisce, quindi, una protezione dai rincari nel lungo periodo. Da segnalare, inoltre, che la promozione riguarda esclusivamente le utenze domestiche. Le condizioni descritte sono valide per attivazioni fino al prossimo 27 agosto. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online.