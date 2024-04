Luci solari WIRELESS con sensori di movimento, Amazon quasi le REGALA

Quante volte si rientra in casa e si desidera di avere una luce all’esterno che possa illuminare semplicemente al passaggio, senza interruttori da premere. Oggi in sconto di luci ce ne sono due, entrambe solari e da esterno, totalmente cosparse di LED super luminosi.

Questi dispositivi sono fatti appositamente per stare fuori, essendo infatti impermeabili e dotati di un pannello solare per ricaricarsi. Le luci in questione sono infatti wireless e non hanno bisogno di alimentazione tramite cavo. Il vero colpo da maestro lo lancia Amazon, con un prezzo più basso del solito grazie alla presenza di un coupon del 15% da applicare.

Le luci LED solari costano oggi solo 25,49 € e arrivano in coppia direttamente a casa vostra. Sono due gli anni di garanzia e basta attendere 24 ore per riceverle.

Queste luci solari sono tra le migliori in assoluto, Amazon offre un coupon

Non servono batterie o corrente elettrica: le due luci LED da esterno funzionano autonomamente ricaricandosi con la luce del sole. I pannelli solari incorporati assorbono i raggi durante il giorno e riutilizzano l’energia la notte. Nessun problema anche quando il sole scomparirà: possono reggere fino a 10-15 giorni di pioggia dopo aver effettuato una carica completa.

Sono impermeabili grazie alla certificazione IP65 e consentono a tutti di sfruttare una potenza e una luminosità senza precedenti. Il sensore di movimento, una volta che un intruso passerà davanti, fanno illuminare l’intero giardino all’istante.

È davvero semplice utilizzare queste luci LED, che godono peraltro di tre modalità diverse. Amazon oggi offre un prezzo straordinario con il 17% di sconto e con un ulteriore coupon del 15% che porta il prezzo a soli 25,49 €.