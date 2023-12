Mac Mini M2 a prezzo REGALO su Amazon in vista del Natale!

Hai poco spazio ma non vuoi fare a meno della qualità dei prodotti Apple e dell’affidabilità di macOS? La miglior soluzione oggi si chiama Mac Mini: la configurazione con chip M2, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione è in super offerta su Amazon. Approfittando infatti dello sconto del 18%, il computer desktop compatto costa solo 599 euro, spedizione compresa.

Un affare “senza se e senza ma”, e – visto il periodo – anche un perfetto regalo di Natale!

Amazon si veste da Babbo Natale: il Mac Mini M2 oggi costa solo 599€ su Amazon

Il Mac Mini M2 porta CPU e GPU più veloci di nuova generazione, una maggiore banda di memoria e un media engine più potente. Questo si traduce in prestazioni straordinarie e un’efficienza energetica senza pari. Il computer desktop di Apple ha una CPU 8-core con quattro high-performance core e quattro high-efficiency core e una GPU 10-core, che lo rendono perfetto per chi cerca prestazioni superveloci e la massima produttività. Operazioni quotidiane come lanciare le app, navigare sul web e multitasking fra le app sono incredibilmente veloci. E per chi deve svolgere attività più complesse, Mac mini con chip M2 gestisce alla grande carichi di lavoro ancora più impegnativi.

Attività come il fotoritocco in Adobe Photoshop sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente. Il chip M2 introduce l’accelerazione ProRes sul computer compatto made-in-Cupertino, così attività come l’editing di video in Final Cut Pro sono due volte più scattanti.

Il modello con chip M2 può anche riprodurre simultaneamente fino a due stream di video ProRes 422 8K a 30 fps, o fino a 12 stream di video ProRes 422 4K a 30 fps. Con tutte queste prestazioni, Mac mini è fino a cinque volte più veloce rispetto al computer desktop Windows più venduto, rivelandosi incredibilmente conveniente per chi compra un computer per la prima volta o passa da un modello più vecchio o da un PC.

Mac mini continua a offrire un’ampia gamma di porte per collegamenti di ogni tipo. Il modello con chip M2 ha due porte Thunderbolt 4 e supporta fino a due monitor. Dispone inoltre di due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet con opzione da 10GB e un jack per cuffie aggiornato per cuffie ad alta impedenza. Infine, è dotato degli ultimi standard wireless, con Wi-Fi 6E, per un throughput due volte più veloce rispetto a prima, e Bluetooth 5.3.

