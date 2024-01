Mac Mini M2: tanta POTENZA in un computer così piccolo (-150€)

Nel corso del 2023 Apple ne ha presentate di novità. Certo, in tanti penseranno alla gamma di iPhone 15 (del resto l’iPhone è il prodotto di punta dell’azienda di Cupertino), ma è meritevole d’attenzione anche e soprattutto il Mac Mini M2. Il computer desktop non è solo bello da vedere (e da tenere in bella vista) ma è anche così potente che può gestire senza alcuna difficoltà anche i software per l’editing di foto e video o per la progettazione, ad esempio.

Il prezzo di listino del modello con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione è di 729€, ma con lo sconto odierno del 21% la cifra da investire è di 579€. E la spedizione è inclusa.

Il Mac Mini M2 del 2023 è al minimo storico: risparmia 150€ e acquista un computer desktop potente e versatile

Il Mac Mini M2 migliora quanto già di ottimo fatto dal suo predecessore. Il processore M2, infatti, garantisce prestazioni superiori e una migliorata efficienza energetica.

Il look è invariato rispetto al passato. Si tratta infatti del solito corpo di alluminio nella finitura grigio siderale. Nonostante l’assenza di novità estetiche, resta un capolavoro di ingegneria e design, così gradevole alla vista da poterlo sfoggiare con orgoglio ovunque, tanto in casa quanto in ufficio. Del resto, Apple ha sempre avuto un occhio di riguardo per l’aspetto dei suoi dispositivi.

Le performance, come già anticipato, sono affidate al chip Apple Silicon M2. Il “pacchetto” comprende una CPU 8-core con 4 high-performance core e 4 high-efficiency core, e una GPU 10-core che spinge ancora di più sull’acceleratore. Attività di base quotidiane (navigazione web, streaming ecc) e lavori più intensi (video editing, progettazione e così via) vengono eseguiti al massimo della fluidità, con prestazioni fulminee e senza intoppi.

E poi non manca nulla nemmeno in termini di connettività. Oltre al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3, sul retro del Mac Mini M2 trovano spazio due porte Thunderbolt, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Gigabit Ethernet e un jack da 3,5mm (anche) per cuffie ad alta impedenza.

