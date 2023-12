MacBook Air 13 con M1 in promo su eBay, super prezzo in sconto

Il lato notebook è molto gettonato per chi vuole acquistare un nuovo computer. I portatili sono fondamentali per lavorare, per studiare e per diverse altre occasioni, ma quando si sceglie di fare le cose in grande, bisogna riferirsi ad Apple e ai suoi MacBook.

Oggi su eBay, celebre sito e-commerce dove diversi venditori propongono la loro merce, c’è un’offerta che lascerà tutti senza fiato. È tornato disponibile infatti il MacBook Air da 13″, prodotto storico visto che il design è ancora quello precedente. Proprio tale motivo rende il prezzo ancora più accessibile e a dimostrarlo sono gli oltre 500 pezzi venduti.

A bordo c’è il processore M1 ma non finisce qui visto che ci sono diverse altre specifiche tecniche di gran livello. Il portatile di Apple arriva oggi nella sua variante colorata di grigio al costo di 849,90 € con la spedizione che sarà a casa vostra gratis entro un massimo di due giorni.

Il MacBook classico torna in sconto, ecco le specifiche

Il MacBook Air da 13″ di schermo, un pannello con risoluzione in 2560 x 1600 pixel, è oggi disponibile nella sua variante colorata di grigio.

Al suo interno c’è un processore proprietario M1, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di SSD. Ovviamente il layout della tastiera è quello in italiano, per cui non ci saranno problemi di alcun genere.

Prodotti di questo genere vanno sempre valutati ed acquistati qualora presentino prezzi così invitanti. Acquistare un MacBook Air al di sotto dei 900 € è sempre una grande occasione, ma non capita spesso. Proprio per questo, acquistare il prodotto su eBay oggi potrebbe comportare un notevole risparmio, soprattutto per chi vuole fare un grande regalo di Natale.

Il prezzo, compreso di spedizione veloce in due giorni gratis a casa vostra, corrisponde a 849,90 € con un anno di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.