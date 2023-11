MacBook Air 2022 con M2 con super sconto da 200 € su eBay

Per quanto concerne il mondo dei computer portatili, Apple sembra non avere rivali. Sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e del sistema operativo, l’azienda di Cupertino con i suoi MacBook va a gonfie vele e batte ogni volta la concorrenza.

Oggi il prodotto più venduto, ovvero l’Air in versione 2022, arriva in sconto sul celebre sito e-commerce eBay. Tutti gli utenti interessati potranno sfruttare uno sconto di ben 200 € per portarlo a casa con tutte le sue caratteristiche esclusive.

Ricordiamo che si tratta della variante con il nuovo chip M2 e soprattutto con lo schermo da 13,6″ di ampiezza. Proprio grazie al nuovo sconto da 200 €, il prezzo del computer sarà oggi di soli 1049 €. È incluso un anno di garanzia peraltro con Apple.

Su eBay arriva lo sconto MacBook, le specifiche del Air 2022

Quando gli utenti vengono in possesso di un computer del genere non possono fare altro che apprezzarne tutte le caratteristiche principali. Il MacBook Air 2022 proposto da Apple è un dispositivo unico nel suo genere e soprattutto con caratteristiche di grande caratura.

Al suo interno infatti l’hardware è molto performante, siccome include tutto il meglio che c’è. Si parte infatti da un processore proprietario come il famoso M2, in grado di essere efficiente sia dal punto di vista delle prestazioni che dell’autonomia.

Oltre a questo ci sono 256 GB di memoria SSD interna e 8 GB di memoria RAM. Tutto ciò contribuisce a far girare in maniera eccezionale il sistema operativo macOS. Per quanto riguarda il display, siamo al cospetto di un fantastico Liquid Retina da 13,6″ di ampiezza con notch sul lato superiore. Qui è inclusa la fotocamera HD.

Prodotti di questo genere raramente arrivano a prezzi così bassi, ma oggi è tempo di sconti su eBay. Il colosso mette a disposizione il MacBook a 1049 € con 200 € di sconto.

