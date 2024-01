MacBook Air 2023 con M2 ora disponibile su eBay a 1229,90 €

Probabilmente, come dimostrato durante gli ultimi tempi, l’idea di Apple è cambiata riguardo ai suoi computer portatili. Prima si tendeva a distanziare di molto i modelli Air da quelli Pro, ma oggi non è più così. Come si può notare infatti, la distanza si è assottigliata avendo l’azienda modificato le dimensioni e le caratteristiche proprio del suo MacBook Air.

La versione 2023, quella con 10″ di schermo e nuovo processore M2, riesce a garantire al pubblico ottime prestazioni, quasi paragonabili a quelle di un Pro. Lo dimostra alla grande proprio l’ultimo dispositivo lanciato sul mercato, quello che oggi è disponibile sui eBay.

Il MacBook Air 2023 con M2 arriva oggi sul famoso sito e-commerce con 1229,90 € di prezzo e spedizione rapida.

Il MacBook Air con M2 è su eBay, ecco le sue specifiche tecniche

A bordo di questo computer c’è uno schermo da 15″ che arriva quasi al 4K e con notch contenente la fotocamera full HD. Il MacBook Air 2023 offre peraltro 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e un processore M2. Per quanto riguarda il colore, stiamo parlando del Midnight Black.

Nessuno si aspettava che improvvisamente questo computer potesse comparire su eBay in questi giorni, eppure eccolo qui. Il MacBook Air 2023 con M2 a bordo è disponibile sul famoso sito e-commerce. Rispetto ad un tempo, la gamma Air oggi è consigliata per tutti coloro che hanno bisogno di avere grandi performance, senza accontentarsi. Prima si trattava quasi di un ripiego, ma oggi, con i nuovi schermi e con i nuovi hardware, questo computer rappresenta un’ottima soluzione.

Oggi su eBay il prezzo è di 1229,90 € con spedizione gratis in un massimo di tre giorni. Per quanto riguarda il venditore, ha il 99,4% di feedback positivi, per cui nessun problema.

