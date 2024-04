MacBook Air 2023 con M2 SCONTATO di 300 EURO su Amazon

Se ve lo avesse raccontato un vostro amico probabilmente non ci avreste mai creduto: oggi il MacBook Air 2023 è in grande sconto su Amazon e con un prezzo mai visto. Questa variante che presenta al suo interno un chip M2 proprietario e anche un display più grande, arriva con uno sconto del 18% che significa veramente molto visto il prezzo di partenza.

Con un’ottima memoria interna, un design da primo della classe e soprattutto prestazioni favolose, questo MacBook Air 2023 è oggi l’oggetto più desiderato nell’ambito notebook.

Chiunque volesse acquistarlo può farlo oggi con un prezzo di soli 1344,68 €, ben 300 € in meno rispetto al prezzo di partenza di 1649 €. La garanzia è sempre di due anni e la spedizione arriva in tre giorni a casa. C’è anche la possibilità di acquistare il prodotto in 5 rate mensili da 268,94 € l’una, ovviamente senza interessi e senza presentare alcun tipo di busta paga.

Il MacBook più amato di sempre è in sconto su Amazon, ha un display da 15″

Il display di questo notebook di Apple è fantastico: è ampio 15,3″ ed ha una risoluzione che va vicino al 4K. La fluidità è incredibile, così come la tastiera, perfetta per digitare in rapidità e comfort totali. L’hardware mostra lo strepitoso chip M2 che conferisce prestazioni ed efficienza energetica: insieme alla batteria consente al MacBook Air di durare più di 12 ore. Ci sono anche 8 GB di RAM e un’archiviazione da 256 GB con SSD.

Il punto di forza è il design, super sottile e leggero, ma lo è anche l’hardware, ormai molto simile a quello dei MacBook Pro.

Chi vuole portare a casa questo MacBook Air 2023 può farlo sia in un’unica soluzione che a rate. Amazon permette di risparmiare il 18%, per un totale di 1344,68 €, o in 5 rate mensili da 268,94 € senza interessi. Ci sono due anni di garanzia.