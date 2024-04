MacBook Air M1: performance al TOP a prezzo RIDOTTO

Molti esperti di tecnologia, parlando del nuovo modello con chip M3 e 8GB di RAM, consigliano ancora oggi l’acquisto del MacBook Air M1. Il motivo è molto semplice: nonostante non sia dell’ultimissima generazione, questo notebook di Apple svolge egregiamente il suo lavoro e per chiunque non sia un professionista alla ricerca delle performance migliori di sempre, questa è la soluzione migliore.

Anche perché ha un costo decisamente più basso. Oggi ad esempio lo puoi acquistare su eBay a soli 819,90 euro, spedizione inclusa. Non è il minimo storico, ma ci siamo molto vicini quindi l’acquisto è più che consigliabile.

Il notebook, poi, è venduto da grandestore, venditore professionale con 100% di feedback positivi e oltre 98.000 recensioni.

Il MacBook Air M1 ha ancora tanto da offrire: acquistalo a prezzo ridotto su eBay

Grazie al chip M1, il MacBook Air riesce ad offrire eccellenti prestazioni e un’efficienza energetica come pochi. Il design del notebook rimane fedele all’iconico stile Apple, con un corpo in alluminio unibody resistente e leggero. Lo spessore di soli 1,61 cm e il peso di 1,29 kg lo rendono il compagno ideale per chi è sempre in movimento, come studenti e professionisti che si spostano per lavoro.

La Magic Keyboard è tra le tastiere più apprezzate dalla community e offre un’esperienza di scrittura confortevole e precisa, mentre il trackpad Force Touch è ampio, reattivo e multi-gesture.

Tra i punti di forza c’è anche il display Retina da 13,3 pollici, che offre una risoluzione di 2560×1600 pixel e una luminosità di 400 nit. I colori sono vividi e precisi, i neri profondi e i bianchi brillanti, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, per un’esperienza visiva più naturale e confortevole.

Il sopracitato processore made-in-Cupertino è ovviamente il cuore pulsante del MacBook Air M1. Si tratta di un SoC (System on a Chip) che integra CPU, GPU, Neural Engine e altri componenti in un unico chip, garantendo efficienza e prestazioni sempre al top.

In più, l’utente può contare su 8GB di memoria unificata e 256GB di spazio d’archiviazione su SSD. Per quanto riguarda invece la batteria, l’autonomia è di circa 18 ore (riproduzione video) con una singola ricarica.