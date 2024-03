In termini di rapporto qualità-prezzo, il miglior notebook che tu possa acquistare oggi è certamente il MacBook Air M1. Il portatile di Apple vanta un design realizzato con materiali premium e una scheda tecnica che rende fluida anche la più intensa delle attività. Il costo oggi è di soli 769,99 euro, spedizione compresa, ed è possibile completare l’affare unicamente su eBay inserendo il codice MARZO24 al momento del pagamento.

Bisogna però fare in fretta perché, come indicato nell’inserzione, la quantità disponibile è limitata.

Il notebook, poi, è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni.

Minimo storico per il MacBook Air M1: il notebook premium di Apple è una scheggia in tutto quello che fa

Sfruttando il chip M1, il MacBook Air offre eccellenti prestazioni e un’efficienza energetica come pochi. Il design del notebook rimane fedele all’iconico stile Apple, con un corpo in alluminio unibody resistente e leggero. Lo spessore di soli 1,61 cm e il peso di 1,29 kg lo rendono il compagno ideale per chi è sempre in movimento, come studenti e professionisti che si spostano per lavoro.

La Magic Keyboard è tra le tastiere più apprezzate dalla community e offre un’esperienza di scrittura confortevole e precisa, mentre il trackpad Force Touch è ampio, reattivo e multi-gesture.

A colpire è anche il display Retina da 13,3 pollici, che offre una risoluzione di 2560×1600 pixel e una luminosità di 400 nit. I colori sono vividi e precisi, i neri profondi e i bianchi brillanti, mentre la tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore del display in base alla luce ambientale, per un’esperienza visiva più naturale e confortevole.

Il processore made-in-Cupertino è ovviamente il cuore pulsante del MacBook Air M1. Si tratta di un SoC (System on a Chip) che integra CPU, GPU, Neural Engine e altri componenti in un unico chip, garantendo efficienza e prestazioni sempre al top. In più, l’utente può contare su 8GB di memoria unificata e 256GB di spazio d’archiviazione su SSD. Per quanto riguarda invece la batteria, l’autonomia è di circa 18 ore (riproduzione video) con una singola ricarica.