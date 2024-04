MacBook Air M2 15" da 512GB: nuovo MINIMO STORICO Amazon

Incredibile ma vero! Il MacBook Air M2 da 15,3 pollici, 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro. Il laptop di Apple ideale sia per la produttività che per l’intrattenimento costa dunque 1.598 euro, spedizione compresa. Certo, non è una cifra irrisoria, ma bisogna tener conto del fatto che si parla di uno dei migliori portatili oggi in commercio.

Il MacBook Air M2 da 15,3 pollici oggi è un BEST BUY con lo sconto Amazon: performance al top in un laptop super leggero

Il notebook made-in-Cupertino è dotato di un ampio display Liquid Retina da 15,3″, del chip M2, di una batteria che garantisce fino a 18 ore di autonomia e di un design silenzioso senza ventola. Questo modello di MacBook Air è tra i notebook da 15 pollici più sottili al mondo.

Ci sono poi il nuovo sistema a sei altoparlanti con il suo audio spaziale dal suono avvolgente, la videocamera FaceTime HD a 1080p, la ricarica MagSafe e la versatilità di macOS Sonoma.

Il display è il vero punto di forza di questo modello. Si tratta di un pannello Liquid Retina con una risoluzione di 2560×1600 pixel, 500 nits di luminosità e supporto per la tecnologia True Tone. I colori sono vividi e realistici, i neri sono profondi e i testi sono nitidi. La luminosità è più che sufficiente per l’utilizzo in qualsiasi ambiente, anche all’aperto.

Come già anticipato, il cuore pulsante del notebook è il chip M2 di Apple, prodotto con un processo a 5 nanometri e dotato di 8 core CPU e 10 core GPU. Le prestazioni sono eccellenti e permettono di gestire senza problemi qualsiasi tipo di attività, dalla navigazione web alla modifica di foto e video. Il chip M2 è inoltre molto efficiente dal punto di vista energetico, garantendo un’autonomia della batteria fino a 18 ore.

In termini di connettività, il notebook arriva con due porte Thunderbolt 4, una porta MagSafe per la ricarica e un jack audio da 3,5 mm. La connettività wireless è invece garantita dal Wi-Fi 6E e dal Bluetooth 5.3.