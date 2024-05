Giornata di importanti offerte su Amazon! Per tutti coloro che desiderano acquistare un MacBook Air con chip M2 o M3 (questa seconda configurazione è stata rilasciata nel 2024), ci sono ottime notizie: il laptop di Apple in entrambe le versioni è al minimo storico. Si parte dai 979 euro per l’Air M2 per arrivare ai 1.099 euro per l’Air con M3.

MacBok Air M2 e M3 al minimo storico su Amazon: si parte da 979€

I due laptop di Apple sono praticamente identici dal punto di vista estetico, quindi presentano lo stesso design premium più squadrato, ormai un marchio di fabbrica dei notebook made-in-Cupertino. Anche il display è lo stesso: un Liquid Retina da 13,6” con risoluzione di 2560×1664 pixel, luminosità di 500 nit, ampia gamma cromatica (P3) e tecnologia True Tone.

I MacBook Air M2 e M3 condividono anche altro, come la videocamera FaceTime HD a 1080p, il sistema audio a quattro altoparlanti con Audio Spaziale e Dolby Atmos, la Magic Keyboard retroilluminata con 79 tasti e Touch ID, il Trackpad Force Touch e le due porte Thunderbolt / USB-C 4.

Ma allora, non ci sono differenze? Certo che ci sono, e sarebbe assurdo il contrario. La principale riguarda il processore: il chipset M3 per ovvi motivi garantisce performance superiori rispetto all’M2, che comunque offre ottime esperienze d’uso. Altra differenza (sicuramente meno importante) è che il MacBook Air M3 supporta il Wi-Fi 6E. L’Air M2, invece, è “fermo” al Wi-Fi 6.

I due MacBook Air protagonisti delle offerte Amazon sono laptop premium, leggeri e con performance di livello in ogni ambito, gaming compreso. Il modello con M3 è per tutti coloro che desiderano prestazioni ancora superiori e che cercano un laptop da poter collegare a due monitor in contemporanea (cosa non possibile con l’Air M2).