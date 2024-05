MacBook Air M3 13'' al MINIMO su eBay: tuo a poco più di 1000€

Nonostante sia (relativamente) da poco sul mercato, il MacBook Air M3 è oggi acquistabile su eBay ad un nuovo eccezionale minimo storico. Bastano infatti 1.084,99 euro per aggiudicarsi la versione con display da 13,6 pollici, 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD. Per completare l’acquisto al prezzo indicato è però assolutamente necessario inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento. E, utilizzando PayPal, è possibile anche rateizzare il pagamento.

Il notebook Apple di ultima generazione è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,8% di feedback positivi e oltre 128.000 recensioni.

Nuovo minimo storico per il MacBook Air M3 da 13 pollici con il codice eBay

Rispetto al modello precedente non ci sono novità da segnalare in termini di design (anche perché il look è stato rivoluzionato proprio con la versione del 2022). Questo laptop arriva dunque con il suo look premium leggermente squadrato, identico a quello dei Pro eccezion fatta per lo spessore, che è più contenuto.

Una importante novità trova invece spazio sotto la scocca, ed è il processore M3. Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri, il chip rende il MacBook Air M3 fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce notebook della gamma Air con processore Intel. L’upgrade migliora anche l’efficienza energetica, dal momento che ora l’autonomia può raggiungere le 18 ore.

Il processore made-in-Cupertino garantisce performance eccezionali, anche quando il laptop viene messo a dura prova con attività più intense ed impegnative, come il gaming, l’editing di foto e video, la produttività con fogli di calcolo Excel e la produzione musicale. E poi, a detta di Apple, questo è un portatile che può dare il meglio anche con le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (alcune delle quali attese alla WWDC24 di giugno, ndr).

Tra i punti forti c’è il display Liquid Retina (2560 x 1664 a 224 ppi) con luminosità di picco di 500 nit, tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3 (e per incrementare la produttività, è possibile collegare fino a due monitor esterni). Ma Spiccano anche la videocamera FaceTime 1080p, i tre microfoni array, il sistema di altoparlanti con audio spaziale, il Wi-Fi 6E, la Magic Keyboard retroilluminata e il Touch ID.