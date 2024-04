MacBook Air M3 13": sconto CLAMOROSO su eBay

Incredibile ma vero: il nuovo MacBook Air M3 da 13 pollici con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione oggi può essere acquistato a soli 1.084,99 euro, spedizione compresa. Si tratta dunque di un risparmio di 264 euro sul prezzo di listino. Per completare l’acquisto a prezzo scontato è necessario inserire il codice promozionale PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Il notebook di ultima generazione di Apple è venduto da pcdistributionspa, venditore professionale con 99,7% di feedback positivi e oltre 127.000 recensioni. Insomma, si può procedere in totale sicurezza.

La promo è attiva su tutte le colorazioni del notebook:

Il MacBook Air M3 da 13″ è scontato di oltre 260 euro su eBay: il nuovo minimo storico è davvero eccezionale

La novità più importante del laptop Apple di nuova generazione è certamente il processore M3. Realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri, il chip porta le performance ad un nuovo livello: in base a quanto dichiarato dall’azienda californiana, il MacBook Air M3 è fino al 60% più veloce rispetto al modello con M1, e fino a 13 volte più scattante del più veloce notebook della gamma Air con processore Intel. Migliora anche l’autonomia, che può raggiungere le 18 ore.

Il processore è fondamentale per attività più intense ed impegnative, come il gaming con titolo AAA, l’editing di foto e video (anche sfruttando l’AI generativa) e la produttività con fogli di calcolo Excel. A proposito di intelligenza artificiale generativa, secondo Apple questo è il miglior portatile consumer al mondo, in grado di offrire ottime prestazioni sia on-device che in cloud.

Ma non è tutto. Il display è un Liquid Retina con una luminosità che raggiunge i 500 nit e un supporto di un miliardo di colori. E per incrementare la produttività, è possibile collegare fino a due monitor esterni (con un “però”). Spiccano anche la videocamera FaceTime 1080p, i tre microfoni array, il sistema di altoparlanti con audio immersivo, il Wi-Fi 6E, la Magic Keyboard retroilluminata e il Touch ID.