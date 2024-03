MacBook Pro 14" M3 Pro: sconto immediato di 400€ su Amazon

Diciamolo fin da subito: questa promozione non è legata alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon, quindi potrebbe svanire nel giro di poco. Oggi il MacBook Pro 14″ con chip M3 Pro, dunque di ultimissima generazione, è proposto su Amazon a 2.199 euro (spedizione compresa), quindi a 400 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

È il minimo storico per il laptop ad alte prestazioni di Apple, e c’è anche la possibilità di pagare a rate tramite Cofidis. La configurazione in sconto è con 18GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD.

Il MacBook Pro 14″ con M3 Pro è incredibilmente potente: risparmia 400€ su Amazon

Il MacBook Pro con processore M3 Pro garantisce prestazioni da top di gamma in ogni ambito, dall’intrattenimento (gaming incluso) alla produttività, dallo studio ai flussi di lavoro più intensi con multitasking con app professionali.

«Il chip Apple M3 Pro, con una CPU fino a 12-core e una GPU fino a 18-core, offre performance straordinarie per i lavori impegnativi, come manipolare enormi immagini panoramiche nell’ordine dei gigapixel, o compilare milioni di righe di codice», spiega il gigante di Cupertino.

Il notebook Apple del 2023 con display da 14″ e chip M3 Pro è ideale per flussi di lavoro più impegnativi, come quelli legati alla programmazione e alla ricerca. Ad esempio, l’editing in Adobe Photoshop è fino al 40% più veloce che sul MacBook Pro 16″ con M1 Pro.

Tutte le tue app professionali vanno veloci come il vento, anche Adobe Creative Cloud, Apple Xcode, Microsoft 365, Medivis SurgicalAR e molte delle tue app preferite per iPhone e iPad.

Il display Retina XDR è uno dei migliori oggi sul mercato (i contenuti SDR il 20% più luminosi), poi ci sono la videocamera a 1080p, il sistema audio a sei altoparlanti, la Magic Keyboard completa di Touch ID e la sempre ben accolta ampia gamma di opzioni di connettività. L’autonomia, infine, è di ben 18 ore e garantisce performance di livello anche quando non è collegato alla corrente.