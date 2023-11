MacBook Pro con M3 Pro in sconto di 200 € l'ultimo giorno di Black Friday

Volete il nuovo MacBook Pro 2023 di Apple? Su Amazon oggi potete trovarlo in grande sconto con il nuovo processore M3 Pro. Il Black Friday sta terminando con questo Cyber Monday e il laptop di Cupertino ne fa parte.

Il prezzo scende dell’8% in favore di un costo finale di 2399 € con due anni di garanzia e con spedizione rapida inclusa.

MacBook Pro 2023 con M3 Pro, le specifiche tecniche

Quello che stupisce di questo nuovo MacBook Pro 2023 è innanzitutto l’hardware, siccome il design è rimasto uguale. Fatto in alluminio aerospaziale, il prodotto di Apple mostra al suo interno il nuovo chip M3 Pro, dotato di caratteristiche eccezionali grazie alla sua CPU che contiene fino a 12-core e alla GPU che arriva fino a 18-core.

Le performance sono davvero straordinarie e concedono grandi opportunità per chi svolge anche lavori molto impegnativi dal punto di vista dell’editing delle immagini. Per quanto concerne l’efficienza del nuovo chip, si può arrivare addirittura a 18 ore di batteria, qualcosa di incredibile per chi utilizza un dispositivo del genere. A bordo ci sono 18 GB di memoria RAM unificata.

Il display è probabilmente uno dei migliori su piazza, se non il migliore in assoluto. Grazie ai suoi 14,2″ garantisce un’area di lavoro importante, su un pannello di tipo Liquid Retina XDR. La tecnologia OLED permette di avere dei neri perfetti e la risoluzione in 4K sarà ancora più performante.

Per quanto riguarda videocamera ed audio, non ci sono problemi. Il MacBook Pro include una fotocamera in full HD a 1080 p per FaceTime e tre microfoni in array di qualità professionale.

Il MacBook Pro include una fotocamera in full HD a 1080 p per FaceTime e tre microfoni in array di qualità professionale. Il prodotto garantisce grande trasportabilità.

