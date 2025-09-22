MacBook Pro con touchscreen OLED: ecco quando saranno lanciati sul mercato

La scena tecnologica globale si prepara a vivere un momento di svolta: tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, Apple introdurrà una delle innovazioni più attese della sua storia, ovvero il primo MacBook Pro con touchscreen OLED.

Le conferme arrivano da fonti di assoluto rilievo nel mondo tech: sia Mark Gurman di Bloomberg sia l’analista Ming Chi Kuo hanno riportato che la casa della mela ha ormai deciso di abbattere il muro che da sempre separava la linea iPad da quella dei MacBook. Si tratta di un cambio di rotta che, seppur atteso dagli osservatori più attenti, sancisce una trasformazione radicale nella strategia del brand, ponendo fine a una divisione che era stata uno dei capisaldi dell’identità Apple.

Inizialmente, il debutto di questa tecnologia era stato pianificato per il 2025, ma la complessità dello sviluppo ha imposto un posticipo di almeno dodici mesi. L’integrazione del touchscreen e dei pannelli OLED su un dispositivo come il MacBook Pro richiede infatti una progettazione meticolosa: l’obiettivo dichiarato è quello di garantire che l’esperienza d’uso resti all’altezza degli standard qualitativi Apple, anche in presenza di una tecnologia tanto innovativa quanto delicata.

L’adozione degli schermi OLED rappresenta un salto di qualità rispetto agli attuali display LCD. Questa tecnologia, già ampiamente apprezzata su smartphone e TV, offre neri profondi, contrasti elevati e una gestione dell’energia ottimizzata, tutte caratteristiche che la rendono ideale per un laptop professionale. L’elemento di maggiore novità è però l’interfaccia touch, che apre scenari inediti per l’interazione con il dispositivo: gli utenti potranno passare in modo fluido dall’input tradizionale a quello tattile, beneficiando di una versatilità senza precedenti.

Una svolta epocale per l’ecosistema MacBook

La scelta di Apple riflette anche una risposta alle dinamiche di mercato. I produttori Windows hanno da tempo introdotto laptop con funzionalità touch, conquistando una fetta crescente di utenti che apprezzano la possibilità di interagire direttamente con lo schermo. La crescente domanda di dispositivi ibridi, capaci di adattarsi a diverse modalità di utilizzo, ha convinto anche Cupertino a ripensare la propria offerta, pur mantenendo ben distinte le identità dei suoi prodotti.

È importante sottolineare che, nonostante la convergenza tecnologica, Apple non intende trasformare il MacBook Pro in un semplice clone di iPad. Il nuovo modello sarà un’evoluzione della linea laptop, arricchita dalle funzionalità touch, ma senza rinunciare alla natura di computer professionale che ha reso iconica la famiglia MacBook. La separazione tra le due categorie resterà dunque netta, anche se la frontiera dell’innovazione sarà sempre più sottile.

Uno degli aspetti più attesi riguarda l’adattamento di macOS a questa nuova modalità di interazione. Fino ad oggi, il sistema operativo Apple è stato ottimizzato per l’uso con trackpad e tastiera, ma l’introduzione del touch richiederà una profonda revisione dell’interfaccia e delle logiche di navigazione. Le future versioni del sistema operativo potrebbero quindi introdurre cambiamenti significativi, pensati per sfruttare appieno le potenzialità offerte dal touchscreen e dagli schermi OLED.