I riflettori del mondo tech oggi sono completamente (o quasi) puntati sulle beta rilasciate da Apple. E per un motivo molto semplice: alcune funzioni di intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence possono essere finalmente provate (non in Italia, o in altri paesi dell’UE). C’è però un aggiornamento che rischia di passare in secondo piano, quando in realtà porta con sé una novità molto importante per gli utenti che sono in possesso del MacBook Pro M3.

MacBook Pro M3: finalmente disponibile il supporto multi-display

I Mac con chip Apple Silicon, parlando della configurazione di base, consentono di collegare solo un monitor esterno. Tuttavia, con il MacBook Air M3 lanciato di recente le cose sono cambiate, Apple ha infatti abilitato il supporto multi-display che si traduce nella possibilità di usare due monitor esterni in contemporanea. In termini di produttività, questo è un vantaggio non indifferente.

Eppure, nonostante condivida lo stesso processore, il MacBook Pro M3 “base” fino ad oggi non ha potuto contare su questa feature. Fino ad oggi, appunto. Inizialmente si pensava che un aggiornamento mirato fosse in programma per aprile, ma in realtà è stato necessario attendere qualche mese in più. Sì perché solo ora, con il rilascio di macOS Sonoma 14.6 è stato finalmente aggiunto questo supporto.

Ad annunciare la notizia è la pagina di supporto del sito web di Apple. «Questo aggiornamento introduce il supporto per l’utilizzo di due display esterni quando il coperchio del MacBook Pro M3 da 14 pollici è chiuso e, inoltre, porta con sé importanti aggiornamenti di sicurezza e fix di bug», si legge.

Apple conferma quindi anche quanto sospettato da molti, ovvero che con il MacBook Pro M3 da 14 pollici, l’utilizzo di due monitor esterni sarà consentito solo a notebook chiuso. Proprio come nel caso dell’Air M3.

Per aggiornare il sistema operativo del Mac basta recarsi in Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software.