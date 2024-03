Uno dei migliori laptop per professionisti, che permette di lavorare al massimo della potenza anche quando si è fuori casa e senza alcun compromesso, è il MacBook Pro con processore M3 Pro. Il portatile di Apple, nella configurazione con display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, 18GB di memoria RAM e 512GB di archiviazione SSD è attualmente disponibile su Amazon a 2.399 euro, ovvero 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

MacBook Pro M3 Pro, il notebook con una potenza senza precedenti: risparmia 200€ su Amazon

Esteticamente, il laptop di Apple si presenta con il suo nuovo ma ormai già iconico look. Le linee sono leggermente più squadrate e sul display è presente una “tacca” (come quella degli iPhone) che garantisce una superficie di lavoro ancora più ampia. A proposito del display, si tratta di un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici con ampia gamma dinamica e oltre 1000 nit di luminosità per contenuti HDR perfettamente riprodotti.

Design e display a parte, il vero protagonista di questa macchina pensata principalmente per quei professionisti che non vogliono compromessi, è il chip M3 Pro. Il processore di Apple è ancora più potente, con CPU 11-core e GPU 14-core. Con questo “cuore”, il computer è in grado di gestire perfettamente anche i carichi di lavoro più intensi e non teme software per l’editing di foto e video. E poi, consente anche ottime esperienze in ambito gaming.

Della scheda tecnica del MacBook Pro M3 Pro spiccano anche la videocamera FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni in array di qualità professionale e il sistema a sei altoparlanti con supporto all’audio spaziale (quello supportato anche da alcuni modelli di AirPods).

Infine, oltre alla sempre eccellente Magic Keyboard con Touch ID e l’ampio e precisissimo trackpad, c’è l’ampia dotazione di porte: una MagSafe per la ricarica, tre Thunderbolt 4, uno slot SDXC, una HDMI e una da 3,5mm per cuffie e altri accessori.