Macchina caffè Nespresso+100 capsule: OCCASIONE troppo FURBA, a meno di 100€

Amante del vero caffè italiano? Il caffè Made in Italy è migliore al mondo, per questo motivo non dovresti farti scappare questa macchina del caffè di Nespresso. Oggi, te la porti a casa a solamente 99,90€, invece di 143,99€. Corri adesso, senza perdere tempo, su Amazon prima che termini!

Una macchina del caffè davvero bomba. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 31%. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

Nespresso macchina caffè e 100 capsule, Inissia EN80B

Se ogni giorno la prima cosa che fai, dopo esserti lavato i denti è andare al bar, per berti un buon caffè, non dovresti farti sfuggire questa macchinetta. Dal colore bianco che ti farà gustare dei caffè davvero incredibili.

Macchina per Caffè con sistema Nespresso Original Line e pompa ad alta pressione (19 bar). 2 lunghezze in tazza programmabili in base alla quantità di caffè che preferisci: Espresso e Lungo. Serbatoio dell’acqua removibile da 0,7l.

Selezione da 100 capsule Nespresso: 20 capsule di Arpeggio, Roma e Livanto, Ristretto e 10 capsule di Venezia e Napoli. La Selezione Ispirazione Italiana è un viaggio fra le note aromatiche del caffè italiano. Utilizzando e mixando combinazioni di tostatura scura e chiara con caffè di diversa intensità (da 6 a 13 su 13).

In qualità di B Corporation certificata, Nespresso soddisfa i più elevati standard verificati di performance sociale e ambientale, ed è parte integrante di un movimento globale che utilizza il business come forza positiva.

Che aspetti ancora? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissime oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.