Macchina caffè professionale SOTTOCOSTO su Amazon (-32%)

Girando su Amazon sicuramente gli utenti si saranno imbattuti in una macchina da caffè. Se volete essere sicuri di aver trovato quella giusta, dove dovete identificare il nome Cafelizzia 790 Steel Pro.

Cecotec, azienda produttrice, ha tirato fuori un vero capolavoro in grado di essere elegante e performante allo stesso tempo. Oggi inoltre il prezzo risulta particolarmente basso grazie allo sconto del 32% che consente di acquistarla per 79,99 €.

La Cafelizzia di Cecotec è un’ottima macchina da caffè

Innanzitutto l’aspetto fondamentale di questa macchina da caffè è sicuramente la sua costruzione. L’azienda infatti l’ha realizzata in acciaio inox, con un design molto elegante e compatto per chi ama il caffè. Permette di preparare qualsiasi tipo di miscela grazie alla sua potenza da 1350 W. L’acqua calda viene emessa anche per gli infusi.

Cecotec ha deciso di fare il massimo con questa Cafelizzia, dotandola di un sistema di riscaldamento a blocchi di tipo rapido. Questo assicura che la temperatura venga tenuta nella gamma ottimale al fine di produrre un buon caffè. La potente pompa di pressione da 20 Bar riesce a consentire la produzione della miscela con il massimo aroma ed il massimo sapore.

Il manometro di tipo PressurePro consente di controllare la pressione in tempo reale. Sotto trovate anche il pratico vassoio antigoccia, utile per non far sporcare e soprattutto per raccogliere qualsiasi residuo. Potrà poi essere rimosso per un lavaggio molto più accurato.

I prezzi per quanto riguarda le macchine per il caffè sono molto alti, ma non nel caso di questa Cafelizzia 790 Steel Pro. Cecotec ha realizzato una macchina impeccabile dotandola di un prezzo molto più basso rispetto alla norma.

Con il 32% di sconto infatti gli utenti interessati potranno portarla a casa a soli 79,99 € invece che a 116,99 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.