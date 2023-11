Macchina da caffè a cialde in offerta ESCLUSIVA Amazon (-14%)

Gli amanti del caffè non possono passare oltre questa grande offerta che oggi Amazon propone in esclusiva. La macchina manuale per il caffè espresso di Gaggia è in sconto.

Il prodotto, in grado di produrre caffè con le cialde o col macinato, costa oggi il 14% in meno per un totale di 119,99 €.

La macchina da caffè Gaggia è in sconto, le sue peculiarità

Questa macchina da caffè espresso manuale al 100% progettata e prodotta in territorio italiano approfitta di un nuovo portafiltro ergonomico con ben due filtri a doppia camera da 53 mm inclusi in scatola. Sarà possibile dunque produrre la miscela usando del caffè macinato o tramite delle cialde, da utilizzare con la guarnizione che è ovviamente inclusa.

Con il suo sistema esclusivo POD System, consentirà di realizzare degli espressi cremosi e gustosi in pochissimo tempo. La preinfusione avviene in maniera automatica concedendo un gusto ancora più intenso. Il pannarello montalatte con ampio raggio di movimento consente di emulsionare il latte in maniera davvero straordinaria.

La temperatura è garantita grazie alla presenza del sistema PID integrato. Chiaramente la differenza viene fatta dalla pressione a 15 bar esercitata.

Prodotti di questo genere sono disponibili raramente ad un prezzo esclusivo su Amazon ed è per questo giusto prenderli al volo. La macchina manuale da caffè espresso di Gaggia è un ottimo compromesso soprattutto con il 14% di sconto che comporta un prezzo finale di 119,99 €.

Ricordiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon in un massimo di un giorno. La garanzia sarà di due anni ed eventualmente dovessero esserci problemi, la macchina potrà essere restituita fino al 31 gennaio 2024.

