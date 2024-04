Macchina Nescafé Dolce Gusto è SCONTATISSIMA su Amazon!

Immagina il profumo e l’aroma del caffè che ogni mattina al tuo risveglio si diffonde nella tua cucina e poi assapora il gusto intenso e piacevole del vero espresso italiano. Una vera magia che arriva direttamente a casa tua perché oggi su Amazon la macchina Nescafé Dolce Gusto è tua ad un prezzo scontatissimo.

Il prezzo di mercato per questo prodotto è di 99,99 euro ma tu adesso, grazie allo sconto esclusivo del 30%, la paghi solamente 69,90 euro!

Macchina Nescafé Dolce Gusto: piccola e compatta ti regala un caffè come non lo hai mai bevuto prima!

La macchina da caffè Nescafè Dolce Gusto Mini Me è la macchina automatica per caffè espresso e altre bevande in capsula Nescafé Dolce Gusto che, con il suo design moderno, si combinerà ottimamente con lo stile della tua casa. Goditi ogni mattina delle colazioni da favola con la tua bevanda preferita.

Dotata di Tecnologia play & select per definire la lunghezza della bevanda. Macchina automatica con pompa ad alta pressione (fino a 15 bar di pressione) e potenza max di 1500W. Dimensioni: 16 x 30.5 x 24 cm; serbatoio rimovibile da 0.8 litri. Infine è dotata di spegnimento automatico dopo cinque minuti di inutilizzo e sistema Thermoblock. Classificazione energetica A.

Approfitta del prezzo scontato e acquistala ora su Amazon pagandola 30 euro in meno!