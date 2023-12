Macchina per caffè G3 Ferrari, viene davvero SVENDUTA oggi: SBRIGATI, sta per finire

Sei un fanatico di caffè, vero? Il caffè italiano è il best one in assoluto, per questo motivo non dovresti farti sfuggire questa macchina del caffè di G3 Ferrari dal colore bianco. Oggi, te la porti a casa a solamente 108,99€, invece di 124,99€. Corri adesso, senza perdere tempo, su Amazon prima che termini l’offerta shock!

Una macchina del caffè davvero assurda, dal colore bianco. Oggi, te la porti a casa con lo sconto pazzo del 13%. Non dovrai fare altro che selezionarla ed aggiungerla al carrello, poi al momento del checkout la troverai scontata automaticamente dal sito.

G3 Ferrari G10168 Amarcord macchina per caffè espresso automatica

Se ogni giorno la prima cosa che fai è recarti al bar, per sorseggiarti un buon caffè, non dovresti farti sfuggire questa macchinetta. Dal colore bianco che ti farà gustare dei caffè davvero incredibili.

Amarcord è la macchina per caffè espresso dal design vintage, elegante e raffinata con finiture in acciaio. La struttura è compatta: solo 15 cm di larghezza per adattarsi ad ogni angolo della cucina, senza togliere spazio al piano di lavoro e ad altri elettrodomestici.

La pressione di 15 bar e la potenza di 1350W sono studiate per garantire la migliore esperienza di degustazione per la tua pausa caffè, e se ti piace far colazione con un cappuccino, puoi prepararlo in pochi secondi grazie all’erogatore del vapore.

Inoltre la funzione “Stop” permette di personalizzare la lunghezza del proprio caffè. Grazie al termometro tieni sotto controllo la temperatura dell’acqua per avere sempre il miglior espresso, e se sei un amante di tè, infusi e tisane, puoi anche ottenere acqua calda con l’erogatore in dotazione.

Che aspetti ancora? Corri immediatamente su Amazon, perché ne restano davvero pochissime oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.