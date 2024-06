macOS Sequoia: ecco le tempistiche aggiornamenti

MacOS Sequoia, presentato in occasione del recente Worldwide Developers Conference (WWDC), rappresenta una delle più sostanziali novità dell’ecosistema Apple.

Tra le tante implementazioni previste vi sono aggiornamenti a Safari, una nuova app per la gestione delle password e l’integrazione con la nuova Apple Intelligence. I fortunati possessori di Mac si stanno sfregando le mani: ma quanto è necessario attendere per poter mettere mano su tutte queste novità?

La beta per sviluppatori per macOS Sequoia è stata rilasciata lo stesso giorno dell’annuncio del nuovo sistema operativo, ovvero il 10 giugno. Gli sviluppatori stanno utilizzando questa versione del sistema operativo per testare le loro app e individuare quanti più bug possibili.

Per accedere a questa beta, oggi è necessario solo avere un ID Apple (o Apple Account, seguendo la nuova denominazione). Ciò però non significa che sia consigliato accedervi: l’OS in questione, non è di certo ancora definibile come “maturo”. Per i curiosi, di fatto, il consiglio è di installare il tutto su un dispositivo secondario, per evitare qualunque rischio di crash o bug.

Beta pubblica e versione finale di macOS Sequoia

La fase della beta pubblica dovrebbe iniziare a fine mese, con una versione più stabile e con la possibilità, da parte degli utenti comuni, di individuare e segnalare altre piccole imperfezioni. Anche in questo caso, è bene affidarsi a un dispositivo secondario per evitare disastri.

L’aggiornamento con la versione finale del nuovo sistema operativo dovrebbe essere disponibile in autunno, molto probabilmente tra settembre e ottobre. La conferma di Apple non è ancora arrivata ma, a scanso di clamorosi problemi tecnici, questa è la finestra di lancio adottata con le precedenti versioni di macOS.

In base ad eventuali bug e criticità, Apple annuncerà nei prossimi mesi la data precisa del rilascio: tutto dipende da cosa accade durante le fasi beta.

E per quanto riguarda le funzioni basate su Apple Intelligence? In questo ambito non vi è ancora nulla di certo. Secondo molti, queste funzionalità potrebbero essere disponibili solo per i nuovi Mac. A tal proposito non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Apple.