Magic Keyboard con Touch ID: la tastiera Apple ORA in sconto!

Hai un Mac e/o un MacBook? Se la risposta è “sì”, allora non dovresti farti sfuggire questa promo. Su Amazon, la Magic Keyboard con Touch ID è attualmente disponibile a 139 euro, spedizione compresa. Non si tratta di uno sconto che fa gridare al miracolo, ma non è poi così comune poter risparmiare sulla periferica wireless del gigante di Cupertino.

Al momento della stesura di questo articolo restano poche unità, dunque sarebbe meglio procedere quanto prima all’acquisto.

In sconto la Magic Keyboard con Touch ID di Apple: risparmia subito il 13% su Amazon

La Magic Keyboard con Touch ID è una tastiera wireless Bluetooth compatibile con i Mac di Apple (MacBook, iMac, Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini). La periferica è realizzata in alluminio anodizzato e ha un design piatto e sottile. I tasti non sono retroilluminati e hanno una corsa di 1 mm. Il sensore Touch ID è integrato nella parte superiore del tasto Invio: è utile per confermare pagamenti ed effettuare log-in in totale sicurezza.

Come detto, la tastiera è compatibile con tutti i Mac, ma per il corretto funzionamento del Touch ID è necessario abbinarla ad un Mac con chip Apple, quindi M1 e M2 e rispettive varianti. Si connette al Mac tramite Bluetooth e ha una durata della batteria di circa un mese con una singola carica.

Di seguito un elenco delle principali caratteristiche di questo preciso modello di Magic Keyboard:

Design piatto e sottile in alluminio anodizzato

Tasti con corsa di 1 mm (retroilluminazione regolabile)

Sensore Touch ID integrato nel tasto Invio

Compatibile con tutti i Mac

Connessione Bluetooth

Durata della batteria di circa un mese

La tastiera Apple con Touch ID è una scelta eccellente per chi cerca una tastiera wireless di alta qualità per il proprio Mac. È comoda da usare e ha un design elegante e resistente, in linea con lo stile dell’azienda di Cupertino. All’interno della confezione è incluso anche il cavo di ricarica da USB-C a Lightning.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.