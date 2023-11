Chi ha un computer Apple – MacBook, iMac e così via… – non dovrebbe temporeggiare. Anche perché il prodotto in questione non partecipa alla festa del Black Friday, quindi lo sconto del 18% potrebbe “sparire” nel giro di pochissime ore. La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico costa attualmente meno di 170€, meglio non lasciarsela sfuggire.

Minimo storico per la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico: con lo sconto Amazon del 18%, costa meno di 170€

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è una tastiera wireless Bluetooth compatibile con i Mac di Apple (MacBook, iMac, Mac Studio, Mac Pro, Mac Mini). La periferica è realizzata in alluminio anodizzato e ha un design piatto e sottile. I tasti sono retroilluminati e hanno una corsa di 1 mm. Il sensore Touch ID è integrato nella parte superiore del tasto Invio: è utile per confermare pagamenti ed effettuare log-in in totale sicurezza.

Come detto, la tastiera è compatibile con tutti i Mac, ma per il corretto funzionamento del Touch ID è necessario abbinarla ad un Mac con chip Apple, quindi M1 e M2 e rispettive varianti. Si connette al Mac tramite Bluetooth e ha una durata della batteria di circa un mese con una singola carica.

Di seguito un elenco delle principali caratteristiche di questo preciso modello di Magic Keyboard:

Design piatto e sottile in alluminio anodizzato

Tasti retroilluminati con corsa di 1 mm (retroilluminazione regolabile)

Sensore Touch ID integrato nel tasto Invio

Compatibile con tutti i Mac

Connessione Bluetooth

Durata della batteria di circa un mese

La tastiera Apple con Touch ID e tastierino numerico è una scelta eccellente per chi cerca una tastiera wireless di alta qualità per il proprio Mac. È comoda da usare e ha un design elegante e resistente, in linea con lo stile dell’azienda di Cupertino. All’interno della confezione è incluso anche il cavo di ricarica da USB-C a Lightning.

