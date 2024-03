Nel weekend di Pasqua si festeggia anche su Amazon. Le cuffie Bluetooth Marshall Major IV sono infatti acquistabili ad un nuovo strepitoso minimo storico: solo 79,99 euro anziché 149 euro grazie allo sconto immediato del 46%. E la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Per chi vuole ascoltare musica alla massima qualità e con delle cuffie premium dal look iconico, questa è la scelta giusta.

Look vintage iconico e qualità del suono senza pari: le cuffie wireless Marshall Major IV sono al minimo storico (-46%)

Le cuffie Marshall Major IV (proprio come altri prodotti dell’azienda) fondono l’estetica vintage del marchio britannico con un suono potente e coinvolgente. Ispirate agli amplificatori Marshall, queste cuffie offrono un’esperienza audio ricca e vibrante, ideale per gli amanti della musica che non vogliono sacrificare stile e prestazioni.

Le Major IV sono realizzate con materiali di qualità, come il morbido archetto in similpelle e i cuscinetti in memory foam, che garantiscono un comfort duraturo anche durante sessioni di ascolto prolungate. La batteria ricaricabile offre un’autonomia di 80 ore, consentendoti di ascoltare la tua musica preferita per giorni senza interruzioni. Inoltre, la funzione di ricarica rapida fornisce 15 ore di riproduzione con soli 15 minuti di carica.

Le Major IV integrano un pulsante multifunzione per controllare la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale del tuo smartphone. Ma questa non è l’unica nota tech da segnalare: con l’app Marshall Bluetooth (iOS, Android) è possibile personalizzare l’equalizzazione delle cuffie in base alle preferenze. Sono disponibili diversi preset, ma si può creare anche il proprio profilo audio personalizzato.

Le cuffie sono compatibili con tutti i dispositivi Bluetooth, inclusi smartphone, tablet e laptop. Inoltre, è possibile collegarle a dispositivi non Bluetooth tramite il cavo jack da 3,5 mm incluso nella confezione.