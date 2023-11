Dei prodotti Marshall a colpire è soprattutto il design, ispirato agli iconici amplificatori per chitarra elettrica. L’azienda di Londra ha ben pensato di riutilizzare questo inconfondibile look, che caratterizza anche l’altoparlante Uxbridge attualmente in offerta su Amazon. Con lo sconto Black Friday del 28%, infatti, il dispositivo Bluetooth costa solo 162,99€, ovvero 63€ in meno rispetto al prezzo di listino.

Qualità audio, design e prezzo vantaggioso: il Marshall Uxbridge è in offerta con il Black Friday

L”altoparlante Uxbridge misura 128 x 168 x 123 mm e pesa 1,7 kg. È quindi di dimensioni medie, ma abbastanza leggero da essere trasportato facilmente. Ha una potenza di uscita di 40W, è dotato di un driver full-range da 2 pollici e due tweeter da 1 pollice. Supporta la riproduzione audio Bluetooth a 2.4 GHz e la riproduzione audio cablata tramite jack audio da 3,5 mm.

«Questo diffusore unisce la tecnologia contemporanea al leggendario design Marshall per offrire un suono potente mantenendo un look classico. I classici dettagli Marshall, come la griglia sale e pepe, gli inserti in ottone e il caratteristico logo, completano la struttura compatta di Uxbridge Voice. Vorrai sfoggiare con orgoglio questo diffusore in qualsiasi stanza», dichiara l’azienda.

Tra le feature troviamo:

Controllo vocale con Alexa

Streaming audio da servizi di streaming come Spotify, Apple Music e Amazon Music (supporto ad AirPlay 2 )

) Riproduzione audio da dispositivi Bluetooth

Riproduzione audio cablata da dispositivi con jack audio da 3,5 mm

Lo speaker Marshall offre un suono potente e ricco. I bassi sono profondi e definiti, i medi sono bilanciati e gli alti sono cristallini. Insomma, è un ottimo altoparlante intelligente per chi cerca un suono di alta qualità e un design classico.

