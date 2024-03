Con un’offerta a tempo particolarmente invitante, Amazon sconta l’altoparlante Bluetooth Marshall Willen e porta il suo costo d’acquisto a soli 74,97 euro, spedizione compresa. Non farti ingannare dalle dimensioni ridotte, questo speaker sprigiona un suono potente e ben bilanciato. E poi è anche impermeabile!

Il Marshall Willen è un concentrato di potenza e stile: portalo con te ovunque, non teme l’acqua

Il Willen è il piccolo gigante della famiglia Marshall. È un diffusore Bluetooth portatile che racchiude in sé un suono potente e l’iconico design del marchio britannico. Nonostante le dimensioni compatte, lo speaker sprigiona un’energia inaspettata, grazie a un driver full-range da 2″ e due radiatori passivi che amplificano le basse frequenze. Il risultato è un suono ricco e vibrante, perfetto per dare vita alla tua musica preferita in qualsiasi ambiente.

Il Willen è resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67) quindi è immune a pioggia, schizzi e detriti. La robusta scocca in silicone invece lo protegge dagli urti. Grazie alla comoda cinghia in gomma, poi, è possibile fissarlo a zaini, biciclette o qualsiasi altro supporto.

Quello firmato Marshall però non è solo un diffusore musicale, ma un vero e proprio oggetto di design. La sua silhouette compatta e l’inconfondibile stile dell’azienda inglese, con il logo dorato e la griglia in tessuto, lo rendono un complemento d’arredo elegante e ricercato.

Oltre alla riproduzione audio wireless tramite Bluetooth 5.1, Willen offre diverse funzionalità avanzate. La modalità Stack Mode permette di collegare in multi-pairing più speaker Willen per creare un suono ancora più potente e coinvolgente. La funzione True Stereophonic, attivabile tramite l’app gratuita per iOS e Android, offre un’esperienza di ascolto stereo ancora più ampia e dettagliata.

Infine, per quanto riguarda la batteria, il Willen vanta un’autonomia di 15 ore con una singola carica, assicurandoti una giornata intera di musica senza interruzioni. La ricarica rapida USB-C consente di ricaricare il dispositivo in poco tempo, per essere sempre pronto a seguirti nei tuoi spostamenti.