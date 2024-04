Torna al minimo storico una delle esclusive PlayStation 5 più amate dai videogiocatori, Marvel’s Spider-Man 2. L’avvincente titolo di Insomniac vanta un comparto grafico a dir poco spettacolare e oggi può essere acquistato a soli 54,99 euro, spedizione compresa.

Marvel’s Spider-Man 2: l’esclusiva PlayStation 5 è al minimo storico su Amazon

Marvel’s Spider-Man 2 riporta il giocatore nell’elettrizzante mondo di Peter Parker e Miles Morales, due supereroi pronti a tessere una ragnatela di azione ancora più coinvolgente. Nel videogioco è possibile vestire i panni di entrambi gli eroi, passando da uno all’altro in modo fluido, sfruttando le loro abilità uniche e le loro storie intrecciate per affrontare un’enorme minaccia: il simbionte alieno Venom. Eddie Brock, legatosi al simbionte, scatena il suo potere distruttivo, mettendo a dura prova i due Spider-Man.

Altra protagonista della storia è ovviamente New York, da esplorare in ogni angolo e con ancora più dettagli. Nuove ambientazioni e luoghi iconici sono disponibili, offrendo un’esperienza di gioco ancora più immersiva e varia.

Marvel’s Spider-Man 2 sfrutta al massimo le potenzialità di PlayStation 5 per offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I grilletti adattivi del controller DualSense fanno sentire ogni colpo, ogni ragnatela e ogni swing con una precisione incredibile.

L’action game di Insomniac non è solo un videogioco, è una vera e propria esperienza da vivere. È un must have per tutti i fan di Spider-Man e dei videogiochi open-world. E il divertimento non finisce mai, perché una volta terminata la campagna principale è possibile continuare a girare per la Grande Mela, godendosi viste mozzafiato e combattendo il crimine.