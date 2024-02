Massimo comfort e prezzo irrisorio per il mouse HP 200 (-39%)

L’HP 200 è un mouse wireless economico ma assolutamente affidabile. È l’ideale per chi cerca una periferica Bluetooth per la propria postazione di lavoro o domestica. Il design è ambidestro e offre una comoda impugnatura. Per quanto riguarda il prezzo, è davvero irrisorio: con lo sconto Amazon del 39% richiede un investimento di soli 10,99€. E la spedizione è inclusa nel prezzo.

Prezzo irrisorio ma affidabilità al top: il mouse HP 200 è l’affare del giorno

Il mouse HP ha un design semplice (senza fronzoli) con una forma arrotondata che si adatta comodamente sia alle mani destre che a quelle sinistre.

La superficie è realizzata in plastica liscia e opaca, piacevole al tatto e resistente alle impronte digitali. I due pulsanti principali e la rotellina di scorrimento sono ben posizionati e facili da raggiungere. Non è presente il pulsante DPI che, quando disponibile, consente di regolare la sensibilità del sensore su tre livelli. In questo caso, la sensibilità raggiunge i 1000 DPI.

L’HP 200 Mouse Wireless utilizza un sensore ottico a 2.4 GHz che offre un tracciamento preciso e fluido. La tecnologia wireless offre una libertà di movimento senza fili, con un raggio d’azione di fino a 10 metri. Il mouse è plug-and-play, il che significa che non richiede l’installazione di alcun software per funzionare. Basta collegare il ricevitore USB al computer (Windows, macOS, Chrome OS) e il mouse è pronto all’uso.

La periferica di HP è alimentata da due batterie AAA che offrono una durata eccellente. Secondo l’azienda, le batterie possono durare fino a 18 mesi con un uso tipico. Il mouse, infine, è dotato di un indicatore LED che si illumina quando le batterie sono scariche.