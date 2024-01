Masterchef Italia: come vedere la settima puntata dall'estero in streaming

Ci siamo: la settima puntata della tredicesima stagione di Masterchef Italia sta per andare in onda. La nuova puntata, che segna la trasmissione del 300° episodio dello show, sarà trasmessa nella serata del 25 gennaio. Tra gli ospiti d’eccezione troviamo Joe Bastianich oltre a Iginio Massari, con la figlia Debora.

Per guardare Masterchef in streaming basta affidarsi a NOW, la piattaforma di streaming di Sky, e attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese (ma c’è anche il bundle con il Pass Cinema che parte da 8,99 euro al mese).

Per chi si trova all’estero, invece, è necessario un passaggio aggiuntivo. Per guardare Masterchef in streaming dall’estero, infatti, bisogna ricorrere a una VPN che consente di aggirare il blocco geografico applicato dalle piattaforme di streaming a chi si trova all’estero.

La soluzione giusta è affidarsi a NordVPN. La migliore VPN, ottimizzata per lo streaming di contenuti video, è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. La VPN è attivabile in pochi secondi tramite il sito ufficiale.

Come guardare Masterchef Italia dall’estero: la procedura passo passo

Per guardare gli episodi di Masterchef Italia dall’estero è sufficiente:

a ttivare NordVPN, ora in offerta da 3,99 euro al mese

scaricare l’ app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo selezionare un server in Italia , per spostare il proprio IP nel nostro Paese evitando i blocchi geografici

, per spostare il proprio IP nel nostro Paese evitando i blocchi geografici accedere a NOW e, se non ancora fatto, attivare il Pass Entertainment disponibile a partire da 6,99 euro al mese

e, se non ancora fatto, iniziare la visione della puntata, disponibile anche on demand e, quindi, dopo la trasmissione in Italia

Bastano, quindi, pochi minuti per completare tutti i passaggi e iniziare lo streaming di Masterchef Italia anche dall’estero, con la possibilità, grazie a NOW, di guardare sia la settima puntata che tutte le puntate precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.