Amazon quasi REGALA l'OPPO A38 con display a 90Hz (-41%)

Oggi il prezzo dell’OPPO A38 4G è davvero irrisorio. Con lo sconto del 41%, infatti, il costo dello smartphone entry-level crolla a soli 129,90 euro, spedizione compresa. E pensare che si parla di un dispositivo con fotocamera AI da 50 megapixel e ampio display da 6,56″ con frequenza d’aggiornamento di 90Hz.

L’OPPO A38 è uno smartphone a basso costo che lascia tutti senza parole

L’OPPO A38 4G si presenta con un design semplice, con un corpo in plastica nella colorazione Glowing Black in questo caso. Il suo display LCD da 6,56 pollici con risoluzione HD+ offre una buona visibilità anche all’aperto, grazie alla sua luminosità massima di 480 nit. La frequenza d’aggiornamento poi è di 90Hz e si traduce in immagini fluide.

Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core abbinato a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Le prestazioni sono fluide per le attività quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e la visione di video. Il comparto fotografico dell’OPPO A38 4G prevede una fotocamera posteriore da 50MP con AI, una fotocamera di profondità e una fotocamera frontale da 5MP.

Lo smartphone è poi dotato di una batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia di un giorno intero con un uso moderato. A tal proposito, si segnala il supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 33W che porta la batteria dallo 0% al 50% in meno di 30 minuti.

L’OPPO A38 4G è dunque una validissima scelta per chi cerca un smartphone entry-level affidabile e conveniente. Offre un buon display, una batteria capiente, un design accattivante e prestazioni sufficienti per le attività quotidiane. E poi oggi costa davvero pochissimo: solo 129,90 euro grazie allo sconto del 41%.