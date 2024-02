McAfee: ecco un nuovo strumento per proteggere privacy sui social

La tutela della privacy sui social network è una questione delicata e, ancora oggi, troppo spesso sottovalutata.

Per fornire uno strumento utile ai consumatori in tal senso, si è mossa McAfee, la storica azienda impegnata da decenni nel contesto della sicurezza online. Nella sua gamma di prodotti McAfee+, infatti, ha deciso di introdurre un’utility appositamente ideata per limitare i rischi legati alla privacy in ottica social media.

Stiamo parlando di Social Privacy Manager, strumento dotato di ben 100 diverse impostazioni. Attraverso queste, l’utente può gestire al meglio i dati che vengono ceduti a piattaforme come Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e Google. A tal proposito, come ha fatto sapere McAfee, presto saranno disponibili ulteriori settaggi per gestire TikTok.

Lo strumento è disponibile su smartphone Android, iPhone, PC Windows e macOS.

Con Social Privacy Manager McAfee vuole contrastare anche il furto d’identità

Secondo quanto affermato dall’azienda stessa, uno tool di questo tipo è ormai una necessità concreta per chiunque si approcci alla rete.

Una ricerca portata avanti da McAfee, infatti, ha evidenziato come il 62% degli utenti di social network nel Regno Unito condivide regolarmente contenuti sui social network, ma solo il 43% mette mano alle impostazioni della privacy, per limitare l’accesso delle piattaforme ai propri dati.

Coloro che si interessano poi a tali impostazioni, nel 56% dei casi definisce come difficili da trovare le stesse all’interno dei social e comunque di difficile comprensione una volta raggiunte.

A tal proposito si è espressa anche Roma Majumder, SVP Product di McAfee, affermando come Social Privacy Manager possa offrire la possibilità di gestire al meglio l’impronta digitale degli utenti sui social network, con il pieno controllo dei contenuti condivisi.

Lo strumento, inoltre, può aiutare a contrastare il furto d’identità, un crimine sempre più diffuso online e che vede spesso i social come “terreno di caccia” per i cybercriminali.

In concomitanza con l’introduzione della suddetta utility, l’azienda ha apportato ulteriori miglioramenti anche agli altri strumenti di McAfee+, come un aggiornamento di McAfee Scam Protection per iOS.