Memoria microSDXC da 2 TB: la più capiente al mondo è di KIOXIA

Le memorie microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity) sono una tipologia di schede SD progettate per offrire capacità di archiviazione molto elevate rispetto ai predecessori, come le microSD e le microSDHC (High Capacity). In un altro articolo abbiamo visto che le memorie non sono tutte uguali e spiegato quale micro SD scegliere sulla base delle specifiche caratteristiche. Il limite teorico di capacità delle microSDXC era di 2 Terabyte ma per anni i produttori si sono tenuti ampiamente lontani da questa soglia. È possibile rendersene conto sfogliando l’ampia selezione di memorie SD di questo tipo disponibili su Amazon Italia.

La novità è che KIOXIA rivoluziona il mercato con la prima scheda di memoria microSDXC da 2 TB: si tratta di un deciso passo avanti per la memorizzazione di dati lato smartphone e sul versante dei creatori di contenuti. Con prestazioni e capacità migliorate, le schede microSDXC EXCERIA PLUS G2 da 2 TB sono in grado di soddisfare le esigenze di registrazione e archiviazione degli utenti più esigenti. Basti pensare che con 2 TB disponibili, si possono registrare oltre 41 ore di video (100 Mbps): una caratteristica che rende la scheda adatta ad applicazioni di registrazione dati ad alta capacità (action camera).

Le caratteristiche della prima scheda microSDXC da 2 TB: KIOXIA EXCERIA PLUS G2

Confermando l’avvio della produzione di massa di EXCERIA PLUS G2, i portavoce KIOXIA (nata da una costola di Toshiba) sottolineano che la nuova microSDXC utilizza l’innovativa BiCS FLASH 3D, affiancata da un controller progettato internamente. Per arrivare 2 Terabyte di capienza complessiva, gli ingegneri KIOXIA hanno vinto la sfida impilando 16 die da 1 terabit di memoria flash 3D, attenendosi allo spessore massimo di 0,8 mm previsto dalle specifiche.

La memoria EXCERIA PLUS G2 segue lo standard UHS (Ultra High Speed): KIOXIA dichiara una velocità di lettura dei dati fino a 100 MB/s e fino a 90 MB/s in scrittura. In termini di classi di velocità, prestazione e performance nella gestione video, la memoria è presentata come UHS 3 (U3), A1 e V30.

“Queste nuove schede migliorate possono diventare un’opzione ambita da molti possessori di smartphone o dashcam, creatori di contenuti, videoblogger e gamer in mobilità”, spiega Jamie Stitt, General Manager B2C Sales & Marketing, KIOXIA Europe.

Il lancio sul mercato delle schede di memoria microSDXC EXCERIA PLUS G2 da 2 TB è previsto entro marzo 2024.

In generale, le schede microSDXC sono retrocompatibili con i lettori progettati per i supporti microSD e microSDHC. È comunque importante verificare la compatibilità del dispositivo host (fotocamera, smartphone, tablet,…) con il formato microSDXC. Di default, le microSDXC utilizzano il file system exFAT (Extended File Allocation Table), che consente di gestire file di grandi dimensioni senza le limitazioni in termini di “interoperabilità” tra piattaforme e sistemi operativi proprie di NTFS.