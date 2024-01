Meno di 150€ per il Samsung Galaxy A14: BEST BUY assoluto!

È stato uno degli smartphone più venduti nel 2023 e anche in questi primi giorni del nuovo anno sta riscuotendo enorme successo. È il Samsung Galaxy A14, dispositivo con display Full HD+ da 6,6 pollici, tripla fotocamera posteriore e ottima autonomia grazie alla batteria di 5000mAh. E poi c’è il vantaggio del costo: solo 147€ su eBay grazie allo sconto immediato del 36%.

Il dispositivo Android è venduto da neophoniastore, venditore professionale con 99,4% di feedback positivi.

Il Samsung Galaxy A14 è inarrestabile: oggi costa solo 147€ su eBay

Dando subito un’occhiata al look, il retro del Samsung Galaxy A14 ricorda (e non poco) quello dei fratelli maggiori, ben più blasonati e costosi. Certo, i materiali sono meno premium, ma il risultato finale è elegante ed essenziale. Le tre fotocamere, poi, non sono incastonate in qualche modulo in rilevo, ma sembrano venire fuori dalla scocca posteriore. Insomma, una rottura (necessaria) con il passato.

Il lato frontale è la vera punta di diamante: è dominato quasi totalmente da un display LCD FHD+ da 6,6″ di tipo Infinity-V. Il perché di questo nome è semplice: nella parte alta del pannello, al centro, è visibile una sorta di goccia che ricorda, appunto, la lettera “V”: è un elemento distintivo dal punto di vista estetico, e serve a ritagliare un po’ di spazio per la fotocamera frontale da 13 megapixel.

A proposito, non dimentichiamo che la tripla fotocamera posteriore regala enormi soddisfazioni:

Fotocamera di profondità: 2 megapixel f/2.4

Principale: 50 megapixel f/1.8

Macro: 2 megapixel f/2.0

Il sistema operativo è Android con interfaccia One UI, la batteria è da 5000mAh, il processore è un octa-core, e poi c’è il lettore d’impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione posto sul lato.

Come già anticipato, il Galaxy A14 è stato uno degli smartphone di maggior successo del 2023. Forte di un prezzo formidabile, sta andando a ruba su eBay e infatti il venditore ci fa sapere che la “quantità disponibile è limitata”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.