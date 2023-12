Meno di 250€ per smart TV Hisense 40" con Alexa

Solo 249€ per uno smart TV Hisense da 40 pollici con sistema operativo VIDAA 4.2 e supporto ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Tutto merito del colosso statunitense, che oggi propone uno sconto dell’11% sul televisore Full HD e cornici sottilissime su tre lati.

Il meglio dello streaming e tutta la qualità di Hisense: lo smart TV 40″ FHD costa meno di 250€

Lo smart TV 40A4FG di Hisense è l’ideale per chiunque voglia godersi contenuti in alta qualità anche in ambienti un po’ più stretti e nei quali sarebbe impossibile installare televisori dalle dimensioni più generose. I colori sono vividi, naturali e riprodotti fedelmente, la risoluzione è FHD (ideale per un televisore da 40″), l’audio è immersivo e dettagliato con il DTS Virtual X.

Le cornici sono sottilissime (su tre lati) e lo spessore è abbastanza contenuto. Il design dunque è promosso, ma a convincere è soprattutto il sistema VIDAA, lo stesso presente di default su modelli top di gamma. L’esperienza d’uso è fluida e ci sono tutte le applicazioni che ti aspetti di poter utilizzare su uno smart TV: Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Spotify, RaiPlay, NOW e così via. Il meglio per l’intrattenimento, gratis o a pagamento.

Interessanti sono anche le modalità sport e gaming. La prima si traduce in una “vera” esperienza da stadio, per godersi al massimo la partita della propria squadra del cuore. La seconda invece è perfetta per le intense sessioni videoludiche, per quei giochi che richiedono un input lag ridotto.

In termini di connettività, infine, il televisore Hisense è dotato anche di HDMI e porte USB-A, così da consentire il collegamento di console di gioco e altre periferiche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.